Коронавирус атакует Украину: статистика на 7 ноября [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за прошлые сутки, 6 ноября, зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 119, медработников - 195).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
131 406 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы - 46 066 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 5 652 человека;
- летальных случаев - 449;
- выздоровели - 8 520 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 075 433 человека;
- выздоровели – 2 512 756 человек;
- летальных исходов – 72 084;
- проведено ПЦР-тестирований – 14 847 087.
С начала вакцинальной кампании привит 11 354 681 человек, из них получили одну дозу – 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 259 252 прививки.
93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
Читайте также, иммунизация от коронавирусной инфекции спасает до 10 жизней украинцев в час. Препараты помогут преодолеть пандемию, а каждые 6 минут спасается одна человеческая жизнь благодаря иммунизации, основной особенностью болезни является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни.
Кроме того, у людей могут быть осложнения от коронавируса, которые длятся годами. Такие последствия возможны даже при легкой форме коронавируса. Часто даже те, кто переболел легкой форме, жалуются на то, что после выздоровления у них остается проблема с фокусировкой внимания, внимательностью и памятью.
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