Какие осложнения от коронавируса могут длиться годами [ Редактировать ]
У людей могут быть осложнения от коронавируса, которые длятся годами. Такие последствия возможны даже при легкой форме коронавируса. Об этом стало известно в ходе брифинга старшего советника программы по иммунизации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Украине, доктора Умида Шарапова.
К осложнениям относятся:
- постоянная усталость,
- депрессия,
- бессонница и так далее.
COVID у многих вызывает тяжелые осложнения. Даже у тех, кто легко переболел - об этом мало говорят - у них могут быть осложнения, которые длятся месяцами. Я знаю людей, у которых эти осложнения длятся годами. Это хроническая усталость, бессонница, депрессия, выпадение волос у женщин и мужчин, боли в суставах, мышечные боли, снижение работоспособности.
По его словам, часто даже те, кто переболел легкой форме, жалуются на то, что после выздоровления у них остается проблема с фокусировкой внимания, внимательностью и памятью.
А это влияет на качество работы. Я слышал, что некоторые люди даже уволились с работы, потому что им стало сложно делать интеллектуальную работу. Также осложнения от COVID влияют на качество общения в семье.
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