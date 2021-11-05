Иммунизация от коронавирусной инфекции спасает до 10 жизней украинцев в час. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, вакцины помогут преодолеть пандемию, а каждые 6 минут спасается одна человеческая жизнь благодаря иммунизации.

Только вакцинация защищает и спасает жизнь. Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней, каждые 6 минут – спасаем одну человеческую жизнь. Среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, родные, друзья. Надо сделать только одну вещь – вакцинироваться и убедить это сделать своих родных и близких.

Отмечается, что основной особенностью болезни является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни. При этом почти все тяжелые пациенты, которые требуют реанимационных мероприятий, не получили прививку.

Читайте также, в Украине с начала вакцинальной кампании получили одну дозу вакцины от коронавируса более 11 миллионов человек. За вчера привились более 270 тысяч, за минувшие сутки, 4 ноября прививку от коронавируса получили 270 320 человек.

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