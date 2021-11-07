В Украину обновили карантинные зоны [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине в "красной" зоне находится больше всего областей. В "оранжевой" зоне - 6 регионов, а в "желтой" - три. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В "красной" зоне находятся:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская области.
В "оранжевой" зоне находятся:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона:
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Тернопольская.
Отметим, в Украине за прошлые сутки, 6 ноября, зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 119, медработников - 195).
131 406 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы - 46 066 человек.
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