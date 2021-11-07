В Украине в "красной" зоне находится больше всего областей. В "оранжевой" зоне - 6 регионов, а в "желтой" - три. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В "красной" зоне находятся:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская области.

В "оранжевой" зоне находятся:

Винницкая,

Волынская,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая.

"Желтая" зона:

Кировоградская,

Закарпатская,

Тернопольская.

Отметим, в Украине за прошлые сутки, 6 ноября, зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 119, медработников - 195).



131 406 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы - 46 066 человек.

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