В Кирилловке Запарожской области убили 26-летнего Николая Балабатько - сына владельца отеля "Жемчужина прибоя", известного бизнесмена, советника президента Украины по вопросам рекреации и туризма Олега Балабатько. Об этом сам отец сообщил в Facebook.

Сегодня ночью, 5 числа, погиб мой единственный сын, единственный продолжитесь рода... Его просто взяли и зарезали, просто так... Ножом в сердце. Он умирал, не сразу, долго, на руках у полицейского.

"Обозреватель" пишет, что по словам отца, пьяный выходец из Луганска позвал Николая на улицу якобы из-за его украинской речи. Тот согласился, поскольку давно и успешно занимается джиу-джитсу.

Разговора "по-мужски" не получилось - курортник ударил парня ножом прямо в сердце. Ему пытался оказать помощь полицейский, однако рана оказалась смертельной.

"Подробности" писали, что в Кирилловке регулярно происходят конфликты между отдыхающими, часто с применением оружия.