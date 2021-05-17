В поселке Кирилловка Запорожской области произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу. В результате инцидента два человека получили ранения.

Конфликт произошел около часа ночи на бульваре Приморский, сообщает местное издание 061.

Так, между двумя компаниями мужчин возникли разногласия, которые переросли в потасовку. В ходе ссоры один из участников выстрелил из ружья. Ранения получили двое жителей Запорожья, их госпитализировали.

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В ходе операции "Перехват" подозреваемого задержали на трассе "Харьков - Симферополь" около четырех утра. Мужчина пытался покинуть место преступления. Злоумышленником оказался житель Днепропетровской области. Ему грозит уголовная ответственность по статье за покушение на убийство (ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины).

Остальных участников конфликта могут привлечь к уголовной ответственности за хулиганство (ст. 296 УК Украины).

Согласно данным пресс-службы Центра экстренной помощи области, в результате конфликта пострадали двое мужчин 18 и 46 лет.

"Мужчина 18 лет получил огнестрельное ранение брюшной полости. Мужчина 46 лет получил ранения головы, туловища, конечностей", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Киеве пассажир автобуса выстрелил в водителя. По предварительным данным, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне.

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