Загалом проведено більше 19 мільйонів уколів.

Кисневий штурм у Миколаєві. "Пожовтіння" Тернопільщини і нова партія "Модерни" вже у Києві.

Ковідні новини цього тижня і лякали, і вселяли надію водночас.

Отже по порядку: з однієї сторони, маємо новий антирекорд хворих - понад 27 000 за день, і вщент заповнені ковідні лікарні. І навіть новий скандал.

У Миколаївській області родичі пацієнтів буквально штурмом брали лікарню. За їх словами, медики, буцімто відмовились підключити хвору жінку до кисневого апарату. У справу довелось втрутитись навіть міністру охорони здоров'я.

Водночас - на вакцинному фронті ситуація кардинально протилежна. Щодня в середньому щеплюються понад чверть мільйона українців. Повністю вакциновано вже понад 9 мільйонів українців. А загалом, проведено більше 19 мільйонів уколів.