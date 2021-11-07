В Україні повністю вакцинувалися понад 9 мільйонів громадян [ Редактировать ]
Кисневий штурм у Миколаєві. "Пожовтіння" Тернопільщини і нова партія "Модерни" вже у Києві.
Ковідні новини цього тижня і лякали, і вселяли надію водночас.
Отже по порядку: з однієї сторони, маємо новий антирекорд хворих - понад 27 000 за день, і вщент заповнені ковідні лікарні. І навіть новий скандал.
У Миколаївській області родичі пацієнтів буквально штурмом брали лікарню. За їх словами, медики, буцімто відмовились підключити хвору жінку до кисневого апарату. У справу довелось втрутитись навіть міністру охорони здоров'я.
Водночас - на вакцинному фронті ситуація кардинально протилежна. Щодня в середньому щеплюються понад чверть мільйона українців. Повністю вакциновано вже понад 9 мільйонів українців. А загалом, проведено більше 19 мільйонів уколів.
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