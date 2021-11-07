На Ямайке в возрасте 46 лет от сердечного приступа скончался известный бодибилдер, "Мистер Олимпия" 2018 года Шон Роден. Причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ. Об этом сообщает "Generation Iron".

Роден начал заниматься бодибилдингом еще в 90-х, а с 2012-го по 2017-й годы Роден попадал в ТОП-5 лучших культуристов на "Мистер Олимпия" - главных соревнованиях в этом виде спорта.

В 2018 году 43-летний Шон Роден наконец завоевал титул, став самым возрастным "Мистером Олимпия" в истории. Титул "Мистер Олимпия" завоевывали всего 17 человек.

Роден получил прозвище "Гибкий робот" (Flexatron) за мастерское выступление на одном из шоу под музыку из фильма "Терминатор".

После триумфа карьера Шона пошла на спад. Из-за обвинений в изнасиловании спортсмена с 2019 года отстранили от всех соревнований. Шон Роден отрицал все обвинения.

Ранее "Подробности" писали о том, что супруга нацгвардейца Виталия Маркива, который провел в итальянской тюрьме три года, профессионально занимается бодибилдингом.