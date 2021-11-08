Китайські астронавти вперше вийшли у відкритий космос [ Редактировать ]
Китайські астронавти вперше вийшли у відкритий космос з власної орбітальної станції. Поза її межами працювали командир місії До Чжаї та його заступниця Ван Япін. Вона стала першою жінкою з КНР, що здійснила таку роботу. Усі маніпуляції тривали близько 6,5 годин.
Після цього астронавти повернулися всередину і відсвяткували подію. Команда прибула до нового китайського модуля Тьянхе три тижні тому. Це друга з чотирьох пілотованих місій, необхідних для остаточного спорудження космічної станції до кінця наступного року.
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