Китайські астронавти вперше вийшли у відкритий космос з власної орбітальної станції. Поза її межами працювали командир місії До Чжаї та його заступниця Ван Япін. Вона стала першою жінкою з КНР, що здійснила таку роботу. Усі маніпуляції тривали близько 6,5 годин.

Після цього астронавти повернулися всередину і відсвяткували подію. Команда прибула до нового китайського модуля Тьянхе три тижні тому. Це друга з чотирьох пілотованих місій, необхідних для остаточного спорудження космічної станції до кінця наступного року.