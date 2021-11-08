У Нідерландах розпочалося судове засідання у справі збитого Боїнга [ Редактировать ]
У Нідерландах сьогодні розпочалося чергове судове засідання у справі про збиття літака рейсу МН17. Слово мають родичі загиблих.
Раніше планували, що 15-16 листопада із обвинувальним висновком виступить прокуратура. Проте цю дату змістили, бо суд таки хоче допитати як свідка Сергія Мучкаєва, який влітку 2014 року командував 53-ю зенітною ракетною бригадою, що базується в Курську.
Останнім терміном для допиту суд установив 10 лютого 2022 року. Нагадаю, малайзійський Боїнг рейсу МН17 був збитий в небі над окупованою Донецькою областю. Загинули всі 298 людей, що були на борту. Міжнародна слідча група встановила, що літак збила установка "Бук", яка належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.
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За версією обвинувачення, саме ЗРК "Бук", яким він керував, збив Боїнг. Для цього Нідерланди направили до Росії відповідний запит, однак його досі не задовольнили.
За версією обвинувачення, саме ЗРК "Бук", яким він керував, збив Боїнг. Для цього Нідерланди направили до Росії відповідний запит, однак його досі не задовольнили.
Але про нарощування, як пишуть західні видання The Washington Post і Politico - не йдеться. У міністерстві нагадали, цьогоріч поблизу кордону України росіяни провели серію військових навчань.
Але про нарощування, як пишуть західні видання The Washington Post і Politico - не йдеться. У міністерстві нагадали, цьогоріч поблизу кордону України росіяни провели серію військових навчань.
Про це повідомила низка іноземних ЗМІ, а видання Politico оприлюднило відповідні знімки з повітря.