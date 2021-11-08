У Нідерландах сьогодні розпочалося чергове судове засідання у справі про збиття літака рейсу МН17. Слово мають родичі загиблих.

Раніше планували, що 15-16 листопада із обвинувальним висновком виступить прокуратура. Проте цю дату змістили, бо суд таки хоче допитати як свідка Сергія Мучкаєва, який влітку 2014 року командував 53-ю зенітною ракетною бригадою, що базується в Курську.

Останнім терміном для допиту суд установив 10 лютого 2022 року. Нагадаю, малайзійський Боїнг рейсу МН17 був збитий в небі над окупованою Донецькою областю. Загинули всі 298 людей, що були на борту. Міжнародна слідча група встановила, що літак збила установка "Бук", яка належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.