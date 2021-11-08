Волинська область сьогодні опівночі стала 16-м червоним регіоном в Україні. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Ознаки епіднебезпеки в регіоні перевищено за двома показниками - кількістю шпиталізованих хворих та пацієнтів із підозрою на ковід, а також - завантаженістю ліжок, забезпечених подачею медичного кисню.

Тож відтепер на Волині діють усі правила жорсткого карантину обов'язкові COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус для проїзду у міському та внутрішньообласному транспорті. Водночас, це правило не діє в Луцьку, бо місто відмовилося його запроваджувати. Волинська область стала 16-тим червоним регіоном в Україні.