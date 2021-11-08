Волинь опинилася в червоній карантинній зоні [ Редактировать ]
Волинська область сьогодні опівночі стала 16-м червоним регіоном в Україні. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Ознаки епіднебезпеки в регіоні перевищено за двома показниками - кількістю шпиталізованих хворих та пацієнтів із підозрою на ковід, а також - завантаженістю ліжок, забезпечених подачею медичного кисню.
Тож відтепер на Волині діють усі правила жорсткого карантину обов'язкові COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус для проїзду у міському та внутрішньообласному транспорті. Водночас, це правило не діє в Луцьку, бо місто відмовилося його запроваджувати. Волинська область стала 16-тим червоним регіоном в Україні.
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Там запровадили суворі обмеження, але не скрізь вони однакові. Наприклад, у Запоріжжі без сертифіката про вакцинацію чи ПЛР-тесту в транспорті не проїдеш. А от у Львові ці документи не вимагають.
Ін'єкції роблять у поліклініках, амбулаторіях, торговельних центрах і на вокзалах. Але центрів імунізації бракує. Щоб зробити протиковідну ін'єкцію, людям доводиться чекати по кілька годин.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Щодня поліція ловить людей із липовими ковід-сертифікатами. Антивакцинатори навіть на мітинг до парламенту виходили - причому принципово без масок. Вимагали скасувати обов'язкове щеплення та карантинні обмеження.
У Всесвітній організації охорони здоров'я порахували, що за останній місяць кількість заражень зросла на половину! І причин цьому дві: недостатні темпи імунізації та передчасне послаблення карантинних обмежень.