В октябре средняя стоимость импортного газа для Украины выросла на 26,3% ($142) и достигла $685 (18 063 грн) за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

В октябре прошлого года средняя цена импорта газа в Украину была вчетверо меньше - $171 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.

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