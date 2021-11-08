Импортный газ подорожал в 4 раза [ Редактировать ]
Источник: УНН
В октябре средняя стоимость импортного газа для Украины выросла на 26,3% ($142) и достигла $685 (18 063 грн) за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.
В октябре прошлого года средняя цена импорта газа в Украину была вчетверо меньше - $171 за тысячу кубометров.
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
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