В Украине снизили цену на природный газ в два раза для определенной категории потребителей. Речь идет о гражданах, которые остались без поставщика "голубого топлива", то есть пользуются услугами Поставщика последней надежды (ПОН).

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передали в пресс-службе Кабмина.

Теперь для клиентов ПОН цена газа стала составлять 7,96 гривны за кубометр.

Как отметил чиновник во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, это почти 600 тысяч домохозяйств.

Шмыгаль подчеркнул, что такой тариф для оставшихся без поставщика газа будет действовать в течение ноября текущего года. За этот период времени граждане должны выбрать постоянного поставщика, чтобы цена на "голубое топливо" осталась для них неизменной в течение следующих месяцев.

Сейчас функции Поставщика последней надежды выполняет НАК "Нафтогаз Украины".

"Правительство и "Нафтогаз" приняли решение, что цена для клиентов ПОН в октябре и ноябре будет 7,96 грн за кубометр. Это в два раза ниже, чем было. Теперь у 600 тысяч украинцев, являющихся клиентами ПОН, есть время спокойно и без очередей прийти и выбрать постоянного поставщика, чтобы цена для них оставалась неизменной в течение всего отопительного сезона", - подчеркнул премьер.

Он также добавил, что благодаря годовым контрактам цена на газ для украинцев будет оставаться неизменной в течение всего отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.

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