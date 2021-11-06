Украинцам вдвое снизили цену на газ: кому повезло [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине снизили цену на природный газ в два раза для определенной категории потребителей. Речь идет о гражданах, которые остались без поставщика "голубого топлива", то есть пользуются услугами Поставщика последней надежды (ПОН).
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передали в пресс-службе Кабмина.
Теперь для клиентов ПОН цена газа стала составлять 7,96 гривны за кубометр.
Как отметил чиновник во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, это почти 600 тысяч домохозяйств.
Шмыгаль подчеркнул, что такой тариф для оставшихся без поставщика газа будет действовать в течение ноября текущего года. За этот период времени граждане должны выбрать постоянного поставщика, чтобы цена на "голубое топливо" осталась для них неизменной в течение следующих месяцев.
Сейчас функции Поставщика последней надежды выполняет НАК "Нафтогаз Украины".
"Правительство и "Нафтогаз" приняли решение, что цена для клиентов ПОН в октябре и ноябре будет 7,96 грн за кубометр. Это в два раза ниже, чем было. Теперь у 600 тысяч украинцев, являющихся клиентами ПОН, есть время спокойно и без очередей прийти и выбрать постоянного поставщика, чтобы цена для них оставалась неизменной в течение всего отопительного сезона", - подчеркнул премьер.
Он также добавил, что благодаря годовым контрактам цена на газ для украинцев будет оставаться неизменной в течение всего отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
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Цена 7,96 грн за кубический метр для оставшихся без поставщика газа будет действовать в течение октября и ноября 2021 года. За это время украинцы должны выбрать постоянного поставщика, чтобы цена на голубое топливо осталась для них неизменной в течение следующих месяцев.
За його словами, попри світову енергетичну кризу, Україна має достатньо запасів газу у газосховищах, аби стабільно пройти цю зиму.
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