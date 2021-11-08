Від коронавірусу за добу одужали 8 тисяч українців [ Редактировать ]
Водночас захворіло за минулу добу понад 13 тисяч людей, і слід враховувати, що це статистика за вихідний день, коли дані традиційно нижчі.
Одужали - понад 8 тисяч українців, майже 500 - померли.
Найбільше хворіють на Одещині, Харківщині та Дніпропетровщині.
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Бустерний укол пропонують зробити через півроку після повного курсу вакцинації.
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Найбільше - у США, Великій Британії і Росії. Померли близько 5 тисяч інфікованих.