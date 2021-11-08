Корабль SpaceX отстыковался от МКС [ Редактировать ]
В понедельник, 8 ноября, пилотируемый корабль Crew Dragon-2 с четырьмя астронавтами на борту успешно отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщает NASA.
После автономного полета, продолжительность которого составит более 8 часов, корабль должен будет с помощью парашютной системы приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Отстыковка корабля прошла в 21:05 по киевскому времени.
В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители трех космических агентств:
- астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро,
- астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке,
- астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.
Астронавты покинули Международную космическую станцию, не дождавшись своей смены - экипажа Crew Dragon-3.
Читайте также, администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии "Артемида". Речь идет о возвращении американских астронавтов на Луну, в NASA также призвали "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию с программой "Артемида".
Кроме того, компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на доставку астронавтов на Луну. Контракт на создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны оценивается в $2,89 млрд.
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