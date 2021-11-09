Биткоин обновил исторический рекорд [ Редактировать ]
По состоянию на 9 ноября, стоимость биткоина обновила исторический рекорд. Его цена поднялась выше 67 000 долларов и это новый максимум. Об этом сообщает Binance.
Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 000 долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64 850 долларов.
Аналитики JPMorgan считают, что справедливая стоимость биткоина составляет 35 000 долларов. Они сравнили первую криптовалюту с золотом и подчеркнули, что волатильность цены цифрового актива в четыре раза выше, чем у драгоценного металла.
Если колебания курса биткоина снизятся вдвое, то цель в 73 000 долларов можно будет назвать обоснованной, полагают эксперты.
Наибольший шум в последнее время наделали альтернативные криптомонеты, такие как Dogecoin и Shiba Inu, причем оба показали впечатляющий прирост за неделю.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как биткоин впервые "перешагнул" рекордную отметку по стоимости. В то же время знаменитую биржу биткоинов обокрали хакеры.
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