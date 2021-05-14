Комедийное шоу "лишило" Илона Маска более 20 миллиардов: что произошло [ Редактировать ]
Американский предприниматель Илон Маск в момент обеднел на 20 миллиардов долларов после своего громкого заявления на комедийном шоу. Во время эфира он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".
На этой неделе акции Tesla упали на 15%, в результате чего собственный капитал Маска снизился на 20,5 миллиардов, таким образом оно сейчас составляет 145,5 миллиардов долларов. Однако Маск пока стоит на третьем месте в списке богатейших людей мира по версии издания Forbes.
Отмечается, что предприниматель сделал заявление о том, что страдает синдромом Аспергера, к тому же он высказался критически в сторону всех криптовалют, особенно о Dogecoin.
Читайте также, Биткоин считается королем криптовалют, но у него есть серьезный недостаток в виде губительного влияния на экологию из-за лежащих в его основе энергоемких технологий. 3 мая на бирже появилась новая криптовалюта, которая является "экологически чистой и безопасной" – Chia Coin.
Кроме того, курс биткойна резко обвалился после заявления в Twitter основателя Tesla Илона Маска об отказе компании продавать автомобили за криптовалюту. Tesla может принять другие криптовалюты, если они будут менее энергоемкие.
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