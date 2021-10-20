Официальный курс криптовалюты Биткоина превысил отметку в 66 тысяч долларов. В настоящее время она установила новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Таким образом, по состоянию на 16:59 по киевскому времени Биткоин торговался на отметке 66 040 долларов. За сегодня его стоимость поднялась на 5,7%.

Отмечается, что предыдущая рекордная сумма стоимости Биткоина была зафиксирована 14 апреля 2021 года. При этом нынешний столь высокий рост стоимости продиктован выходом индексного фонда ProShares Bitcoin Strategy на биржу Нью-Йорка.

Читайте также, популярная биржа Coinbase уведомила 6 тысяч своих клиентов об атаке хакеров и взломе их счетов обмена криптовалютой. Coinbase подозревает, что взлом был результатом атаки "социальной инженерии", использующейся для выведывания информации о пользователе и логине.

Кроме того, всякий раз, когда цена криптовалют, таких как Биткойн или Ethereum, падает, аналитики начинают предсказывать их провал. Эти убеждения подтвердились, когда Китай полностью запретил продажу всей крипто-майнинга и торговли, что стало огромным ударом для децентрализованных монет.

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