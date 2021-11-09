Корабель SpaceX покинув Міжнародну космічну станцію [ Редактировать ]
Астронавти повертаються додому. Корабель SpaceX покинув Міжнародну космічну станцію. На борту - чотири астронавти, що представляють три організації - NASA, Європейське космічне агентство та Японське агентство аерокосмічних досліджень. На МКС вони прибули ще пів року тому - у квітні. Додому, на Землю, планують долетіти за вісім годин. За допомогою парашутної системи, корабель "приземлиться" на воду в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.
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