В Украину ввезут колоссальное количество вакцин от коронавируса [ Редактировать ]
В Украину ввезут 1,5 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.
По его словам, препарат поступит в страну до конца недели. Также глава Минздрава рассказал, что в Украине будут и дальше фиксироваться высокие цифры смертности от COVID-19.
Смертность нас еще будет догонять по количеству случаев - это общемировая тенденция, когда происходит стабилизация по случаям, но по смертности еще будут регистрироваться высокие цифры.
Отмечается, что столь негативная тенденция происходит в связи с тем, что в статистику летальности попадают не только случаи, которые произошли вследствие болезни COVID-19, но и все случаи - инфаркты, инсульты у инфицированных ковидом.
Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.
Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.
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