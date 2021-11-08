В Украину доставили новую партию вакцины Pfizer [ Редактировать ]
В Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Новую партию закупили за средства государственного бюджета. Общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз.
"Также на выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer", - сообщил Ляшко.
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