В Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Новую партию закупили за средства государственного бюджета. Общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз.

"Также на выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer", - сообщил Ляшко.

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