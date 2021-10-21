Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В том числе, против штамма "Дельта". Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно крупному исследованию израильской компании Clalit, Гарвардского университета и Бостонской детской больницы, основанном на анализе данных почти 200 000 подростков, у тех, кто получил прививку, вероятность заражения коронавирусом ниже на 90%

Исследование проводилось в то время, когда вариант "Дельта" был доминирующим штаммом коронавируса в Израиле. Это также привело исследователей к выводу о том, что вакцина так же эффективна против мутаций, как и против более ранних версий.

"Наши результаты показывают, что вакцина мРНК BNT162b2 была высокоэффективной в первые несколько недель после вакцинации как против инфекции, так и против симптоматического COVID-19 с "Дельта"-вариантом среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет", - говорится в исследовании.

Согласно анализу, подростки, вакцинированные в период с 8 июня по 14 сентября, имели на 59% меньше шансов заразиться коронавирусом, чем подростки из непривитой контрольной группы, через две недели после получения первой дозы и на 57% реже проявляли симптомы COVID-19. А через неделю после второй дозы эти цифры выросли до 90% и 93% соответственно.

Читайте также, gосле введения двух доз мРНК-вакцины Moderna (мРНК-1273) уровень антител в крови более чем в два раза превышает уровень антител у людей, которым вкололи две дозы вакцины производства Pfizer-BioNTech (BNT162b2).