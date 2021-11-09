ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" [ Редактировать ]
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Во вторник, 9 ноября, Европейский союз обновил "зеленый список" стран, туристам из которых рекомендуется открыть границы. Украину из этого перечня исключили. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Совет исключил Сингапур и Украину из списка стран, для которых следует снять ограничения на поездки.
В перечень безопасных стран входят:
- Аргентина
- Австралия
- Бахрейн
- Канада
- Чили
- Колумбия
- Иордания
- Кувейт
- Намибия
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Южная Корея
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения взаимности
Этот список по-прежнему будет пересматриваться каждые две недели, поэтому в зависимости от эпидемиологической ситуации, Украина снова сможет попасть в "зеленый список" через это время.
Исключение из этого безопасного списка ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы.
Окончательное решение о разрешении или ограничении того, или иного типа поездок для граждан каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне.
Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.
Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.
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