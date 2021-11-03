Семь европейских стран попали в список территорий, куда Агентство здравоохранения ЕС не рекомендует поездки. Об этом сообщает schengenvisainfo.com

Резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью в ЕС прослеживается на обновленных картах COVID-19 Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Самая высокая заболеваемость - в 11 странах Европы.

Некоторые страны, по данным ECDC, выявили более 500 положительных случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей за последние пару недель. Поэтому они теперь классифицируются как "темно-красные", что видно на опубликованной карте.

В список стран ЕС с самым быстрым распространением коронавируса:

Болгария

Хорватия

Эстония

Латвия

Литва

Румыния

Словения

Самый большой рост инфицирований за сутки 1 ноября, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявили:

в Румынии - 12 474 новых случаев коронавируса

на втором месте - Болгария - там сообщили о 5178 новых случаях заражения.

Другие страны передали для статистики меньшие цифры:

Хорватия - 4392;

Литва - 3303;

Словения - 2632;

Латвия - 2758;

Эстония - 1679.

Отмечается, что в темно-красный список включены также половина регионов таких стран:

Греции,

Бельгии,

Словакии,

Ирландии.

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