ТОП-7 самых опасных стран Европы для путешествий в ноябре [ Редактировать ]
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Семь европейских стран попали в список территорий, куда Агентство здравоохранения ЕС не рекомендует поездки. Об этом сообщает schengenvisainfo.com
Резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью в ЕС прослеживается на обновленных картах COVID-19 Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Самая высокая заболеваемость - в 11 странах Европы.
Некоторые страны, по данным ECDC, выявили более 500 положительных случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей за последние пару недель. Поэтому они теперь классифицируются как "темно-красные", что видно на опубликованной карте.
В список стран ЕС с самым быстрым распространением коронавируса:
- Болгария
- Хорватия
- Эстония
- Латвия
- Литва
- Румыния
- Словения
Самый большой рост инфицирований за сутки 1 ноября, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявили:
- в Румынии - 12 474 новых случаев коронавируса
- на втором месте - Болгария - там сообщили о 5178 новых случаях заражения.
Другие страны передали для статистики меньшие цифры:
- Хорватия - 4392;
- Литва - 3303;
- Словения - 2632;
- Латвия - 2758;
- Эстония - 1679.
Отмечается, что в темно-красный список включены также половина регионов таких стран:
- Греции,
- Бельгии,
- Словакии,
- Ирландии.
Ранее мы писали о том, что в Украине рекордная смертность от коронавируса.
Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.
Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.
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