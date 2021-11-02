В Киеве открылись пункты поддержки по оформлению сертификата [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации. Это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
Запускаем пункты команды поддержки "Дии" с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат.
Такие пункты уже функционируют в таких столичных центрах вакцинации:
- Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1,
- ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12,
- НСК Олимпийский, ул. Большая Васильковская, 55.
Пункты поддержки вскоре заработают еще в двух местах.
Читайте также наш материал о том, куда не пустят в Киеве с 1 ноября без COVID-документов.
Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По состоянию на вторник, 2 ноября, в Киеве зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу
На территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение
Людям, которые переболели коронавирусом, также рекомендуют делать COVID-прививка
На шести городских рынках открывают центры вакцинации от коронавируса
В четверг, 28 октября, мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга заявил о том, что в столице ужесточают карантинные ограничения