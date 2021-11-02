В Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации. Это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Запускаем пункты команды поддержки "Дии" с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат.

Такие пункты уже функционируют в таких столичных центрах вакцинации:

Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1,

ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12,

НСК Олимпийский, ул. Большая Васильковская, 55.

Пункты поддержки вскоре заработают еще в двух местах.

Читайте также наш материал о том, куда не пустят в Киеве с 1 ноября без COVID-документов.

Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.