В Днепре футбольный матч завершился массовым побоищем (видео) [ Редактировать ]
В Днепре матч чемпионата Украины по футболу среди юношей возрастом до 17 лет завершился скандалом. В поединке местного "Интера" и "Мариуполя" на поле вспыхнули страсти, которые переросли в потасовку.
На 70-й минуте футболисты не поделили мяч у боковой линии и продолжили выяснять отношения уже после свистка судьи о нарушении правил.
Молодые футболисты начали толкать друг друга, на поле выбежали запасные. К ссоре подключились тренеры и родители юных спортсменов. В толпе кто-то даже оказался на газоне.
Судьи сначала пытались остановить драку, но затем просто смотрели за происходящим.
За пару минут эмоции погасли, но рефери решил не продолжать встречу и дал финальный свисток. На момент остановки игры впереди были гости из Мариуполя (2:1).
Ранее сообщали, что украинский футболист Артем Милевский официально заявил о завершении игровой карьеры.
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