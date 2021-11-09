В Днепре матч чемпионата Украины по футболу среди юношей возрастом до 17 лет завершился скандалом. В поединке местного "Интера" и "Мариуполя" на поле вспыхнули страсти, которые переросли в потасовку.

На 70-й минуте футболисты не поделили мяч у боковой линии и продолжили выяснять отношения уже после свистка судьи о нарушении правил.

Молодые футболисты начали толкать друг друга, на поле выбежали запасные. К ссоре подключились тренеры и родители юных спортсменов. В толпе кто-то даже оказался на газоне.

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Судьи сначала пытались остановить драку, но затем просто смотрели за происходящим.

За пару минут эмоции погасли, но рефери решил не продолжать встречу и дал финальный свисток. На момент остановки игры впереди были гости из Мариуполя (2:1).

Ранее сообщали, что украинский футболист Артем Милевский официально заявил о завершении игровой карьеры.

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