Во Львове откроют пункт вакцинации против коронавируса в городском клиническом родильном доме №1. Начнет свою работу уже с 12 ноября. Об этом пишет пресс-служба Львовского городского совета.

В центре вакцинации будут прививать беременных женщин, и тех, которые уже родили.

"Поэтому будущие мамы и женщины, которые уже стали мамочками, смогут вакцинироваться сразу в роддоме - без очередей и в сопровождении врача. Доступная вакцина - Pfizer", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что центр начнет работу уже в эту пятницу, 12 ноября. Будет работать с 12:00 до 17:00. В случае большого потока желающих вакцинироваться против коронавируса - пункт может продолжить свой график работы.

"Беременные и послеродовые женщины смогут получить консультацию и необходимое обследование до или после вакцинации, если возникнет необходимость - быть под наблюдением врача. Ведь у нас есть все необходимые специалисты", - заявила руководитель городского роддома №1 Людмила Шекета.

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