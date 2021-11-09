В понедельник, 9 ноября, Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против коронавируса является обязательной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Обязательную вакцинацию вводят для работников:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Какими будут "наказания" за отказ?

Те, кто не сделает прививку будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решениями Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, Перечнем медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок не будут подлежать обязательной вакцинации.

Кто обязан сделать прививку:

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,

работники местных государственных администраций и структурных подразделений;

работники заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.

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