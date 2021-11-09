Україна знаходиться на третьому місці у світі за добовою кількістю одужань [ Редактировать ]
Україна минулої доби посіла друге місце у світі після РФ за кількістю добового приросту заражень ковідом. Дані агрегує інтернет-сервіс "Ворлдометр", беручи їх із офіційних повідомлень національних органів охорони здоров'я.
Так, за інформацією українського МОЗ, 833 людини померли (це антирекорд); заразилися - майже 19 тисяч, одужали - майже 17 тисяч українців. До речі, наша країна зараз на третьому місці у світі за добовою кількістю одужань.
У Кабміні повідомили, до червоної зони доєднався вісімнадцятий регіон - Черкащина. У зоні ризику - Вінницька та Харківська області.
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