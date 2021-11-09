До України доправлять 2,5 млн доз вакцини "Пфайзер" [ Редактировать ]
Водночас, вакцинувати громадян буде чим, адже за словами Віктора Ляшка, упродовж тижня до України доправлять ще 2,5 мільйони доз вакцини "Пфайзер".
Нагадаю, у неділю до України в межах ініціативи COVAX доправили майже 3 мільйони доз вакцини Moderna та майже півтори мільони "Пфайзера".
За даними МОЗу, загалом в Україну вже надійшов майже 31 мільйон протикоронавірусних вакцин різних виробників.
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