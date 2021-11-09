В Україну вже надійшов майже 31 мільйон протикоронавірусних вакцин різних виробників.

Водночас, вакцинувати громадян буде чим, адже за словами Віктора Ляшка, упродовж тижня до України доправлять ще 2,5 мільйони доз вакцини "Пфайзер".

Нагадаю, у неділю до України в межах ініціативи COVAX доправили майже 3 мільйони доз вакцини Moderna та майже півтори мільони "Пфайзера".

За даними МОЗу, загалом в Україну вже надійшов майже 31 мільйон протикоронавірусних вакцин різних виробників.