До лікаря з повинною. Нове поняття "ковідна амністія" з'явилося в українському медійному просторі. Ковідна амністія - це можливість уникнути покарання за покупку підробленого сертифікату вакцинації, ба більше - вакцинуватися по-справжньому.

Такі громадяни повинні будуть прийти до свого сімейного лікаря, повідомити йому про ситуацію та передати контакти тих, через кого придбали документ. Пацієнтів вакцинують і відпустять, а лікар передасть контакти продавців до поліції, щоб правоохоронці провели розслідування та заблокувати канал поширення фейкових документів. Щоправда, поки механізм існує тільки як ідея пропозиції, щодо нього глава МОЗу Віктор Ляшко лише передав до Мін'юсту та МВС.