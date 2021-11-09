Антирекорд зі смертельним наслідком. За минулу добу від ковіду померло 833 українці! І це - абсолютний максимум за весь час пандемії. Щоб уточнити цю цифру у МОЗ вирішили виміряти смерті... потягами.

Там оприлюднили ось таку графіку з надписом: "Щоб умістити всіх цих померлих, потрібно одинадцять вагонів Інтерсіті"... А ще дописали, що смерть цих людей НЕ була легкою, і померли вони не тому, що їх не пустили на потяг без ковід-сертифіката.