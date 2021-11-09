МОЗ вирішили виміряти смерті від коронавірусу потягами [ Редактировать ]
Антирекорд зі смертельним наслідком. За минулу добу від ковіду померло 833 українці! І це - абсолютний максимум за весь час пандемії. Щоб уточнити цю цифру у МОЗ вирішили виміряти смерті... потягами.
Там оприлюднили ось таку графіку з надписом: "Щоб умістити всіх цих померлих, потрібно одинадцять вагонів Інтерсіті"... А ще дописали, що смерть цих людей НЕ була легкою, і померли вони не тому, що їх не пустили на потяг без ковід-сертифіката.
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