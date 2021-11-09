У МОЗ укотре закликали людей вакцинуватися. Та анонсували нові карантинні обмеження. Які саме? Про антирекорди, які вже маємо, та перспективи, які чекають попереду - Ірина Розова розкаже.

Перша позитивна ковідна динаміка. Захворюваність у країні пішла на спад. Про це відзвітували сьогодні в МОЗ. А керувалися чиновники статистичними даними за останні кілька днів. І якщо з новими випадками захворюваності - за останню добу це майже 19 тисяч хворих проти 25, які були тиждень тому - все зрозуміло, то картина смертності - не така райдужна. Вперше за весь час пандемії маємо рекорд. Напередодні від ускладнень померли 833 людини.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Поточна смертність в Україні у півтора-два рази менша за пікові значення 2021 року в окремих європейських країнах. Смертність є відкладеним показником і може продовжувати зростати впродовж двох-трьох тижнів після стабілізації захворюваності.

І вже з п'ятниці на ковідній мапі України побільшає червоних областей. До списку з жорсткими обмеженнями увійде Черкащина. Відповідне рішення сьогодні ухвалила комісія з техноекобезпеки. У зоні ризику також Вінницька та Харківська області.

Поставити ковід на гальма - не полишають спроб у Міністерстві охорони здоров'я. З 9 грудня урядовці розширюють перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації. Окрім освітян, працівників державних та місцевих адміністрацій щепленими мають бути співробітники міністерств, національних служб та інспекцій.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

До наказу відносяться працівники установ, закладів, що надають соціальні послуги, закладів, захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, також працівники, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави - Укрпошта, Укрзалізниця та інші.

На сьогодні повний курс вакцинації пройшли більше ніж 8 мільйонів українців. Понад 11 мільйонів очікують на другу дозу. Охочіше, за даними МОЗ, вакцинуються жителі столиці. А от найгірша статистика - на Закарпатті, в Чернівецькій та Одеській областях.