Усі, хто купив підробний COVID-сертифікат, але не користувався ним, мають уникнути відповідальності. Решта - мусять відповідати перед законом. Таке заявив голова Національної поліції Ігор Клименко. Але для такої амністії ще потрібно розробити правовий механізм.

Над документом нині працюють МОЗ, МВС та Верховна рада. Раніше, нагадаю, у міністерстві охорони здоров'я розглядали можливість запровадження так званої "ковідної амністії" для тих, хто купив документи про вакцинацію.

Ігор Клименко, голова національної поліції України: