Ті, хто не користувався підробленими сертифікатми, будуть амністовані - Ігор Клименко [ Редактировать ]
Усі, хто купив підробний COVID-сертифікат, але не користувався ним, мають уникнути відповідальності. Решта - мусять відповідати перед законом. Таке заявив голова Національної поліції Ігор Клименко. Але для такої амністії ще потрібно розробити правовий механізм.
Над документом нині працюють МОЗ, МВС та Верховна рада. Раніше, нагадаю, у міністерстві охорони здоров'я розглядали можливість запровадження так званої "ковідної амністії" для тих, хто купив документи про вакцинацію.
Ігор Клименко, голова національної поліції України:
Якщо ви не скористалися цим сертифікатом підробленим свідомо, в здоровому глузді, то ми маємо напрацювати той правовий механізм, який дозволить вам з однієї сторони уникнути відповідальності, тому що ви прийшли з каяттям, з іншої сторони ми маємо виявити ту особу, яка займалась виготовленням та передачею вам, продажу цього сертифікату.
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