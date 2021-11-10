Підступність коронавірусної інфекції полягає в ускладненнях, які вона здатна спричиняти. І хоча весь спектр таких наслідків ще достеменно не вивчений, про кілька - вже відомо.

Один із них - тромбоз. Саме з таким випадком зіткнулися медики обласної лікарні Чернівців. Їм вдалося провести непересічну операцію і врятувати пацієнтку.

Зінаїді Іванівні - вісімдесят. У жовтні вона перехворіла на ковід. Та недуга не поспішала відпускати бабусю. Через тиждень після виписки з лікарні в неї почала терпнути ліва нога.

Зінаїда Сікорська, пацієнтка Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Я ногу нормально не відчувала. Вона була весь час холодна. Права гаряча, нормальна, а ліва холодна.

Згодом додався сильний біль. А коли ще й стрімко підвищився тиск, рідні викликали швидку. В обласній лікарні діагностували тромбоз артерій лівої ноги. І призначили термінову операцію. Її результати вражають. Через півтора сантиметровий розріз троє хірургів вилучили тромб завдовжки понад метр.

Микола Ільчишин, в. о. начальника підрозділу судинної хірургії Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Бували тромби, але не настільки великі вони бували. Бували й 30, 50 см, а цього разу досить таки, на всю нижню кінцівку тромб вдалося витягнути.

Якби не вчасна операція, ногу довелося б ампутувати. За словами лікарів, самі по собі тромби не становлять загрози.

Микола Ільчишин, в.о. начальника підрозділу судинної хірургії Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Тромби утворюються в нас в організмі постійно, і постійно вони самі розпадаються. Але небезпечні тромби, коли він великий і коли попадає в якусь судину, перестається кровопостачання того чи іншого органу і це небезпека втрати органу.

Тромби здебільшого утворюються в кінцівках. Причому таке ускладнення виникає як під час ковіду, так і через певний час після одужання.

Дмитро Домбровський, в.о. генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Цей вірус, він має таку особливість - вражає саме ендотелій. Порушення ендотелію, тобто внутрішньої оболонки судини, призводить до масивного тромбоутворення.

Зокрема тромбоз може виникати в людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, осіб старшого віку. Медики наголошують, що після перенесеного коронавірусу обов'язково слід приймати препарати для розрідження крові.

Юлія Пшиборовська, судинний хірург підрозділу судинної хірургії Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Досить часто ми бачимо, пацієнтів безвідповідальних, назвемо це так, які вилікувавшись після ковіду думають, що все, на цьому їхнє лікування закінчилося і далі нічого не приймають, і не продовжують призначену терапію.

Медики пояснюють, що тромбози бувають різними - артеріальними й венозними. Різниця - в характері болю, який відчуває людина.

Дмитро Домбровський, в.о. генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні:

При артеріальному тромбозі вони такі різкі, нога стає бліда, прохолодна. При венозному тромбозі - це навпаки тягнучий біль, нога збільшується в розмірі, стає синюшного кольору.

Якщо ви помітили один із цих симптомів, лікарі закликають якнайшвидше звертатися по медичну допомогу. Адже зволікання може вартувати життя.