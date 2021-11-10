Коронавирус с новой силой атакует Украину: статистика на 10 ноября [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 9 ноября, зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 539, медработников - 529). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
267 401 человек вакцинирован против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 150 663 человека, полностью иммунизированы - 116 738 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 5 696 человек;
- летальных случаев - 816;
- выздоровели - 16 277 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 5 696 человек;
- летальных случаев - 816;
- выздоровели - 16 277 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 130 772 человека;
- выздоровели – 2 553 842 человека;
- летальных исходов – 74 206;
- проведено ПЦР-тестирований – 14 999 766.
С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 852 176 прививок.
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.
Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.
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