В Украине за прошлые сутки, 9 ноября, зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 539, медработников - 529). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



267 401 человек вакцинирован против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 150 663 человека, полностью иммунизированы - 116 738 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5 696 человек;

летальных случаев - 816;

выздоровели - 16 277 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5 696 человек;

летальных случаев - 816;

выздоровели - 16 277 человек.

За все время пандемии в Украине:



заболели – 3 130 772 человека;

выздоровели – 2 553 842 человека;

летальных исходов – 74 206;

проведено ПЦР-тестирований – 14 999 766.

С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 852 176 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.