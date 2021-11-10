В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 73 летальных случая от коронавируса. Это самый большой показатель в столице с начала пандемии.

За сутки

В частности, за сутки в Киеве обнаружили 1740 новых заражений коронавирусом, 73 летальных случая и 975 выздоровлений.

Общая статистика

С начала пандемии коронавируса в Киеве уже зарегистрировали 272 768 случаев COVID. Умерли от болезни - 6 677, а выздоровели - 236 151.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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