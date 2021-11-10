Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от COVID-штамма "дельта" - МОЗ [ Редактировать ]
Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от Дельта-штамма COVID-19. Такие результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике болезней сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге.
Министр отметил, что ряд европейских стран уже подтверждают исследования на практике. Например, Великобритания, Германия, Бельгия, где привиты более 65% населения, сейчас демонстрируют в 8-14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны.
Также Ляшко напомнил, что сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах – непривитые.
"Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском – у нас было бы на треть меньше смертей ежедневно. Но даже несмотря на это в Украине вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней", – подчеркнул глава Минздрава.
Кроме этого, Ляшко рассказал сколько сейчас вакцины от COVID-19 на сегодня есть в Украине. По его словам, Украина сейчас имеет 10 млн 300 тыс. доз различных вакцин от коронавируса, в том числе 3 млн доз Moderna, 800 тысяч доз AstraZeneca, 4,5 миллиона доз CoronaVac и 2 миллиона доз Comirnaty от Pfizer.
Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.
Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.
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