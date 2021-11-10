Когда можно вакцинироваться после COVID-19: Комаровский развеял все мифы [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Врач-педиатр Евгений Комаровский сообщил украинцам, когда можно прививаться от коронавируса, если вы им переболели.
По словам доктора, если вы легко переболели - можете смело делать прививку уже через месяц, если тяжело - то через три месяца обязательно вакцинируйтесь.
"На сайте ВООЗ написано: "Даже если вы переболели, надо привиться как можно быстрее". Мы говорим - через три месяца. А мое мнение такое: если вы переболели легко - можно прививаться через месяц абсолютно спокойно. Если вы перенесли в средней тяжести или серьезную форму - через три месяца можно и нужно прививаться", - сказал Комаровский.
Медик отметил, что главная проблема кампании вакцинации в том, что народ не осознает важность прививки от коронавируса.
Напомним, что на сайте ВООЗ указано, что прививка от коронавируса - должна делаться человеку после трех месяцев от перенесенной болезни.
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