В Украине до конца недели вакцинируют от COVID почти 40% взрослого населения. Речь идет хотя бы об одной дозе вакцины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

Он призывает украинцев вакцинироваться от коронавируса.

"В целом до конца недели мы ожидаем, что по крайней мере одной дозой будут вакцинированы почти 40% взрослого населения Украины. Мы делаем более 1,5 млн прививок еженедельно", - заявил он.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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