Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,10 гривен за доллар. Это на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 ноября установлен на таком уровне: 26,1022гривен за 1 доллар (+0,0447). При этом курс доллара на 11 ноября составлял 26,0575 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара с начала недели продолжает оставаться в диапазоне 26,05-26,10 гривен. При этом накануне были предпосылки к тому, что он мог опуститься ниже психологической отметки.

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