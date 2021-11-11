В четверг, 11 ноября, на открытии межбанка курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек - до 26,15 гривен за доллар, в покупке - до 26,13 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Курс евро в продаже упал на 21 копейку - до 29,96 гривен за евро.

Утром торги открылись в диапазоне:

доллар 26,1300 - 26,1500 грн/доллар,

евро 29,9397 - 29,9626 грн/евро,

российский рубль 0,3667 - 0,3671 грн/рубль.

Отметим, торги 10 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,0850 - 26,1050 грн/доллар, евро 30,1490 - 30,1721 грн/евро, российский рубль 0,3686 - 0,3691 грн/рубль.

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