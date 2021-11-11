Сьогодні до мігрантів навідався представник ООН, каже - ситуація катастрофічна.

Мігранти й далі окуповують білорусько-польський кордон. За приблизними оцінками Варшави, на всій його протяжності з білоруського боку скупчилися кілька тисяч нелегалів.

Вони стоять таборами. Ночують у наметах, дехто - навіть просто неба. Серед них - багато дітей і жінок. За останній місяць семеро людей померли від переохолодження.

Сьогодні до мігрантів навідався представник ООН, каже, ситуація катастрофічна. Польські прикордонники - у посиленій готовності, хоча сьогодні день минув без провокацій і спроб прорвати рубіж.