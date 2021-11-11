Семеро мігрантів померли від переохолодження на білоруському кордоні [ Редактировать ]
Мігранти й далі окуповують білорусько-польський кордон. За приблизними оцінками Варшави, на всій його протяжності з білоруського боку скупчилися кілька тисяч нелегалів.
Вони стоять таборами. Ночують у наметах, дехто - навіть просто неба. Серед них - багато дітей і жінок. За останній місяць семеро людей померли від переохолодження.
Сьогодні до мігрантів навідався представник ООН, каже, ситуація катастрофічна. Польські прикордонники - у посиленій готовності, хоча сьогодні день минув без провокацій і спроб прорвати рубіж.
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На це будівництво уряд Литви виділив понад 150 мільйонів євро. Паркан має зупинити потік мігрантів із Білорусі.
Через це Брюссель готує вже 5-й пакет санкцій проти Білорусі.
Група біженців із Сомалі - під опікою польських лікарів. Люди щойно перетнули кордон Польщі з Білоруссю і потребують негайної медичної допомоги. У всіх мігрантів симптоми сильного переохолодження, вони не відчувають кінцівок.