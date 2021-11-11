На Одещині чоловік прикував до стовпа свого знайомого [ Редактировать ]
Посадив на ланцюг і тримав так майже добу. У Білгород-Дністровську, це на Одещині, чоловік вирішив самотужки розібратися з найманим працівником. Господар будинку попросив знайомого допомогти по господарству. Та потім запідозрив того в крадіжці, вдарив, взяв ланцюг і прикував до стовпа у теплиці. Бранець зумів звільнитися і покликав на допомогу.
Любов Гордієвська, полковник поліції, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області:
Про події до поліції повідомили сусіди. Фігуранту вже оголосили підозру за незаконне позбавлення волі людині, що супроводжувалося і заподіянням фізичних страждань. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
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