Посадив на ланцюг і тримав так майже добу. У Білгород-Дністровську, це на Одещині, чоловік вирішив самотужки розібратися з найманим працівником. Господар будинку попросив знайомого допомогти по господарству. Та потім запідозрив того в крадіжці, вдарив, взяв ланцюг і прикував до стовпа у теплиці. Бранець зумів звільнитися і покликав на допомогу.

Любов Гордієвська, полковник поліції, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області: