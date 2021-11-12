По состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине зафиксировали 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

За сутки 11 ноября в Украине:

зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 616, медработников – 468);

госпитализировали – 4 318 человек;

летальных исходов – 750;

выздоровело – 21 941 человек.

За сутки 279 136 человек были вакцинированы против COVID-19:

одну дозу получили 141 347 человек,

полностью иммунизированы – 137 789 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 179 577 человек;

поправились – 2 594 679 человек;

летальных исходов – 75 607;

проведено ПЦР-тестирование – 15 128 821.

С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек:

одну дозу получили – 11 986 075 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

всего проведено 20 408 409 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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