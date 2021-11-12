Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине зафиксировали 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.
За сутки 11 ноября в Украине:
- зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 616, медработников – 468);
- госпитализировали – 4 318 человек;
- летальных исходов – 750;
- выздоровело – 21 941 человек.
За сутки 279 136 человек были вакцинированы против COVID-19:
- одну дозу получили 141 347 человек,
- полностью иммунизированы – 137 789 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 179 577 человек;
- поправились – 2 594 679 человек;
- летальных исходов – 75 607;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 128 821.
С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек:
- одну дозу получили – 11 986 075 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).
- всего проведено 20 408 409 прививок.
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.
Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.
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