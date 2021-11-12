Астронавти НАСА прибули до Міжнародної космічної станції [ Редактировать ]
Астронавти НАСА прибули до Міжнародної космічної станції. Корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС на висоті понад 400 кілометрів над Карибським морем. На станції астронавти працюватимуть до квітня 2022 року. Нагадаю, це вже четвертий політ Crew Dragon до МКС з екіпажем на борту. Перший - відбувся в травні 2020 року.
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За допомогою парашутної системи, астронавти "приводнилися" в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди. Вже на берег їх транспортували рятувальним човном.
На МКС вони прибули ще пів року тому - у квітні. Додому, на Землю, планують долетіти за вісім годин. За допомогою парашутної системи, корабель "приземлиться" на воду в Атлантичному океані.
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