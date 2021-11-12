Комітет із прав людини ООН оприлюднив звіт, у якому вказав Україні на недоліки виконання Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Зокрема, йдеться про порушення людських прав на тимчасово окупованих територіях, мале представництво жінок в органах влади та насильство проти них, дискримінацію етнічних меншин і ЛГБТ-спільнот, випадки жорстокого поводження з боку правоохоронців, а також - переслідування журналістів і правозахисників. У комітеті зазначили про стурбованість і закликали Україну "активізувати зусилля".