ООН вказали Україні на недоліки у виконанні пакту про громадянські та політичні права [ Редактировать ]
Комітет із прав людини ООН оприлюднив звіт, у якому вказав Україні на недоліки виконання Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Зокрема, йдеться про порушення людських прав на тимчасово окупованих територіях, мале представництво жінок в органах влади та насильство проти них, дискримінацію етнічних меншин і ЛГБТ-спільнот, випадки жорстокого поводження з боку правоохоронців, а також - переслідування журналістів і правозахисників. У комітеті зазначили про стурбованість і закликали Україну "активізувати зусилля".
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