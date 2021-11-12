В Ривненской области, недалеко от города Сарны, произошло жуткое ДТП с экс-прокурором областной прокуратуры Иваном Скобухой. Мужчина насмерть сбил многодетную мать. Об этом сообщает Obozrevatel.

35-летняя женщина ехала на скутере Honda.

Однако в селе Немовичи за несколько километров от дома ее сбил автомобиль Nissan Rogue. Водитель не остановился и протащил скутер с женщиной еще примерно километр. Все это случилось на глазах полиции, которые в тот момент общались с другим водителем.

Олеся проезжала мимо правоохранителей, и они оказались свидетелями, как ее сбил автомобиль. Потому патрульные быстро поехали за машиной и задержали водителя - иначе бы он скрылся. Он уже проехал километр-полтора.

Муж погибшей работает на СТО и он, и дети тяжело перенесли трагедию. Младший сын узнал о том, что мамы нет только спустя полтора месяца.

Старший сын учится в университете на специальности "менеджмент", дочка еще в 10 классе, а Игорек - во втором.

Как наказали виновного?

Виновник аварии оплатил только расходы на похороны. Случившееся он объяснил тем, что отвлекся "на собаку", которая бросилась под ноги и отвлекла его. Но копы утверждают, что он пытался сбежать с места аварии, но он не справился с управлением и слетел с трассы. Внешне его состояние было оценено, как в алкогольном опьянении.

Ему избрали меру пресечения, но менее, чем через два месяца виновник трагедии вышел под домашний арест.

Известно, что мужчина ранее работал в Ривненской областной прокуратуре, но провалил переаттестацию.

Свидетели рассказали, что от бывшего прокурора разило алкоголем, а зрачки были расширены, но экспертиза показала, что "кровь чистая". Образец для анализа у него взяли спустя 12 часов после аварии, потому что он проходить алкотест на месте он отказался, а результат ждали аж два месяца.

Теперь бывшему прокурору грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет на право управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, что в конце октября в Харькове произошло резонансное ДТП с 16-летним сыном местного бизнесмена. За рулем подаренной папой Infiniti мажор без прав на огромной скорости протаранил Chevrolet, водитель которого погиб.

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