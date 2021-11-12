Корабель Crew Dragon доставив астронавтів НАСА на МКС [ Редактировать ]
Астронавти НАСА прибули до Міжнародної космічної станції. Корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС на висоті понад 400 кілометрів над Карибським морем. На станції астронавти працюватимуть до квітня 2022 року. Нагадаю, це вже четвертий політ Crew Dragon до МКС з екіпажем на борту. Перший - відбувся в травні 2020 року.
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Корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС на висоті понад 400 кілометрів над Карибським морем.
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