Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,11 гривен за доллар. Это на одну копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на таком уровне: 26,1107 гривен за 1 доллар (+0,0085). При этом курс доллара на 12 ноября составлял 26,1022 гривен за 1 доллар.

Курс доллара стабильно находится в районе 26,10 гривен с начала недели.

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